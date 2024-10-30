Сибіга розповів про зустріч з канадською колегою у Монреалі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з канадською колегою Мелані Жолі співпрацю в оборонній сфері та подякував за роль Канади у питанні повернення вивезених до РФ українських дітей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X (Twitter).

Сибіга, який перебуває у Канаді зі своїм першим візитом у ролі міністра закордонних справ, подякував Жолі за те, що Оттава приймає одну з підготовчих конференцій перед Самітом миру – щодо повернення українських дітей і полонених з Росії, та за лідерство Канади у цій тематичній коаліції країн.

Had a pleasure of meeting with @melaniejoly. Grateful to 🇨🇦 for hosting the #PeaceFormula Human Dimension Ministerial & for leading in the Coalition for the Return of 🇺🇦Children. Shared our priorities for military assistance & potential of joint cooperation in defense production. pic.twitter.com/lGTlblbrIi Реклама: October 30, 2024

"Розповів про наші пріоритети у питанні військової допомоги та потенціал співпраці в оборонній промисловості", – зазначив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, тематична конференція щодо пункту "формули миру" про звільнення полонених і повернення депортованих до Росії українців проходить у канадському Монреалі 30-31 жовтня.

В середині місяця Франція приймала тематичну конференцію щодо пункту "ядерна безпека".

Як відомо, перший ордер Міжнародного кримінального суду щодо правителя РФ Владіміра Путіна пов’язаний саме з його роллю у вивезенні до Росії українських дітей. Такі звинувачення потенційно можуть бути висунуті і самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку.