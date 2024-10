Сибіга розповів про зустріч з канадською колегою у Монреалі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з канадською колегою Мелані Жолі співпрацю в оборонній сфері та подякував за роль Канади у питанні повернення вивезених до РФ українських дітей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X (Twitter).

Сибіга, який перебуває у Канаді зі своїм першим візитом у ролі міністра закордонних справ, подякував Жолі за те, що Оттава приймає одну з підготовчих конференцій перед Самітом миру – щодо повернення українських дітей і полонених з Росії, та за лідерство Канади у цій тематичній коаліції країн.

Had a pleasure of meeting with @melaniejoly. Grateful to 🇨🇦 for hosting the #PeaceFormula Human Dimension Ministerial & for leading in the Coalition for the Return of 🇺🇦Children. Shared our priorities for military assistance & potential of joint cooperation in defense production. pic.twitter.com/lGTlblbrIi

