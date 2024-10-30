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Сибіга розповів про зустріч з канадською колегою у Монреалі

Новини — Середа, 30 жовтня 2024, 20:02 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з канадською колегою Мелані Жолі співпрацю в оборонній сфері та подякував за роль Канади у питанні повернення вивезених до РФ українських дітей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X (Twitter).

Сибіга, який перебуває у Канаді зі своїм першим візитом у ролі міністра закордонних справ, подякував Жолі за те, що Оттава приймає одну з підготовчих конференцій перед Самітом миру – щодо повернення українських дітей і полонених з Росії, та за лідерство Канади у цій тематичній коаліції країн. 

"Розповів про наші пріоритети у питанні військової допомоги та потенціал співпраці в оборонній промисловості", – зазначив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, тематична конференція  щодо пункту "формули миру" про звільнення полонених і повернення депортованих до Росії українців проходить у канадському Монреалі 30-31 жовтня.  

В середині місяця Франція приймала тематичну конференцію щодо пункту "ядерна безпека".

Як відомо, перший ордер Міжнародного кримінального суду щодо правителя РФ Владіміра Путіна пов’язаний саме з його роллю у вивезенні до Росії українських дітей. Такі звинувачення потенційно можуть бути висунуті і самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку.

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Канада Сибіга
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