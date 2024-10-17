У Франції проходить підготовча конференція Саміту миру щодо ядерної безпеки

У Франції 17 жовтня проходить конференція щодо пункту "ядерна безпека" з української "формули миру", як підготовчий етап до другого Саміту миру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

Барро нагадав, що Франція взяла на себе проведення конференції щодо питання ядерної безпеки, одного з 10 пунктів української "формули миру".

📍Conférence sur la sûreté nucléaire.



En soutenant l’🇺🇦 et en défendant la sécurité de ses centrales nucléaires, la France s’oppose fermement aux tentatives de la Russie d’instrumentaliser l’énergie comme arme de guerre.



La paix et la sûreté nucléaire ne sont pas négociables. pic.twitter.com/V6xWNQ3bRz Реклама: October 17, 2024

"Підтримуючи Україну і відстоюючи безпеку атомних електростанцій, Франція рішуче виступає проти спроб Росії використовувати цю енергетику як засіб ведення війни… Впевненість щодо ядерної безпеки – це не те, про що можна торгуватись", – зазначив Барро.

В останні дні жовтня у Канаді запланована ще одна тематична конференція – щодо пункту про звільнення полонених і повернення депортованих до Росії українців.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що підготовка до організації наступного Саміту миру має завершитись вже на початку листопада, але сама дата саміту поки невідома.

Зеленський також пояснював, що озвучений ним "план перемоги" має на меті створити ті умови, за яких буде можливо реалізувати пункти з "формули миру".