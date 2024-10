Сибига рассказал о встрече с канадской коллегой в Монреале

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с канадской коллегой Мелани Жоли сотрудничество в оборонной сфере и поблагодарил за роль Канады в вопросе возвращения вывезенных в РФ украинских детей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X (Twitter).

Сибига, который находится в Канаде со своим первым визитом в качестве министра иностранных дел, поблагодарил Жоли за то, что Оттава принимает одну из подготовительных конференций перед Саммитом мира – по возвращению украинских детей и пленных из России, и за лидерство Канады в этой тематической коалиции стран.

Had a pleasure of meeting with @melaniejoly. Grateful to 🇨🇦 for hosting the #PeaceFormula Human Dimension Ministerial & for leading in the Coalition for the Return of 🇺🇦Children. Shared our priorities for military assistance & potential of joint cooperation in defense production. pic.twitter.com/lGTlblbrIi

