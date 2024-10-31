Кількість жертв повеней в Іспанії перевищила 100

Кількість жертв унаслідок смертоносних повеней в Іспанії перевищила 100 осіб після того, як рятувальники виявили загиблих у місті Валенсія.

Про це розповіла мер Валенсії Марія Хосе Катала, яку цитує Europa Press, повідомляє "Європейська правда".

Вона розповіла, що вранці виявили тіла восьми загиблих у гаражі в районі Ла-Торре. Серед них – офіцер місцевої поліції.

Одну людину у цьому гаражі виявили живою і госпіталізували, але вона померла в лікарні.

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Ще одну загиблу жінку виявили у неї вдома.

Таким чином загальна кількість жертв повеней в Іспанії зросла до 104.

Вранці 31 жовтня у постраждалих від повеней регіонах поновили пошуки зниклих безвісти.

В ЄС на тлі смертоносної стихії заявляли, що готові надати допомогу Іспанії, однак поки не отримували відповідних запитів. Зокрема, про допомогу країні інформувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, Національна поліція Іспанії заарештувала 39 осіб, у тому числі кількох неповнолітніх, за крадіжки в районах, які найбільше постраждали від стихії.