Количество жертв наводнений в Испании превысило 100 человек

Количество жертв в результате смертоносных наводнений в Испании превысило 100 человек после того, как спасатели обнаружили погибших в городе Валенсия.

Об этом рассказала мэр Валенсии Мария Хосе Катала, которую цитирует Europa Press, сообщает "Европейская правда".

Она рассказала, что утром обнаружили тела восьми погибших в гараже в районе Ла-Торре. Среди них – офицер местной полиции.

Одного человека в этом гараже обнаружили живым и госпитализировали, но он умер в больнице.

Реклама:

Еще одну погибшую женщину обнаружили у нее дома.

Таким образом общее количество жертв наводнений в Испании возросло до 104.

Утром 31 октября в пострадавших от наводнений регионах возобновили поиски пропавших без вести.

В ЕС на фоне смертоносной стихии заявляли, что готовы оказать помощь Испании, однако пока не получали соответствующих запросов.

Также Национальная полиция Испании арестовала 39 человек, в том числе нескольких несовершеннолетних, за кражи в районах, которые больше всего пострадали от стихии.