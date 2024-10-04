Президент Польши подписал специальный закон по поддержке пострадавших от наводнений

Президент Польши Анджей Дуда подписал срочный закон, разработанный для поддержки пострадавших от наводнений граждан и бизнеса.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Вечером 3 октября в канцелярии Дуды объявили, что он утвердил закон своей подписью.

Таким образом, принятие проекта заняло считанные дни – Сейм голосовал за него 1 октября, а Сенат поддержал закон без внесения поправок 3 октября.

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"Закон сегодня был подписан президентом и подан для публикации в Законодательном вестнике", – сообщила руководительница канцелярии Дуды Малгожата Папровска.

Среди прочего, проект предусматривает годовое списание выплат по жилищным кредитам для пострадавших от наводнения, а также возможность получить безвозвратную финансовую поддержку на восстановление жилья; дополнительные выплаты родителям с детьми – например, из-за временной невозможности работать или невозможности отдать ребенка в сад из-за последствий стихии.

Также в законе есть меры поддержки пострадавшего бизнеса и отдельно прописаны решения по обращению с отходами, образовавшимися в результате наводнений.

Еще до принятия законопроекта правительство анонсировало первые меры поддержки, такие как списание части выплат по жилищным кредитам пострадавшим гражданам, а также отмена НДС для товаров и услуг, предоставляемых в качестве благотворительной помощи пострадавшим.

По последним данным, в результате сентябрьских наводнений в Польше погибли 9 человек.