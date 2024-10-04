СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Ирана за поставки России баллистики

Европейский Союз готовится к введению пакета санкций против Ирана за поставки России баллистических ракет.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова ознакомленных собеседников, передает "Европейская правда".

По словам собеседников, первый пакет мер коснется около десятка физических и юридических лиц, включая машиностроительные, металлургические и авиационные компании.

Ограничения со стороны ЕС будут первым ответом на предоставление ракет, и сейчас рассматриваются дополнительные списки, отметили собеседники журналистов.

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Один из собеседников отметил, что отдельно США заявили, что введут санкции против Ирана за его недавний удар по Израилю и хотят, чтобы союзники поступили так же.

Поставка баллистических ракет, которую США официально подтвердили 10 сентября, свидетельствует о дальнейшем углублении военных отношений между Ираном и Россией.

Свои пакеты санкций против Ирана и России уже объявили Великобритания и США. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал странам-членам предложение санкций за передачу Ираном баллистических ракет России.

23 сентября глава Евросовета Шарль Мишель встретился в Нью-Йорке с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и во время встречи пытался давить на него относительно поставки ракет России для войны против Украины.