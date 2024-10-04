Орбан беспокоится, что ЕС движется к "экономической холодной войне" с Китаем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что Европейский Союз движется к "экономической холодной войне" с Китаем.

Об этом Орбан сказал в интервью государственному радио, его слова приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В пятницу страны-члены ЕС проголосуют за введение тарифов на следующие пять лет в размере до 45% на импорт электромобилей китайского производства. Это происходит в рамках самого громкого торгового спора ЕС, что грозит ответными мерами со стороны Пекина.

Во времена Орбана Венгрия стала важным торговым и инвестиционным партнером Китая, в отличие от некоторых других стран ЕС, которые рассматривают возможность уменьшить свою зависимость от второй по величине экономики мира.

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"То, что они заставляют нас делать сейчас, или то, что хочет делать ЕС, – это экономическая холодная война", – сказал Орбан.

Орбан, чья страна является местом размещения китайских заводов по производству электромобилей и аккумуляторов, заявил, что его страна не хочет быть втиснутой ни в один из блоков и хочет продолжать торговать с обеими сторонами.

Он отметил, что продукцию, произведенную в ЕС, будет все труднее продавать, если мировая экономика будет разделена на два блока. Он добавил, что не понятно, выдержит ли венгерская стратегия "экономического нейтралитета" испытание временем.

В прошлом месяце Орбан заявил, что китайские фирмы уже пообещали инвестировать в Венгрию 9 миллиардов евро, что ставит их в один ряд с компаниями из Соединенных Штатов.

После приостановления финансирования ЕС на миллиарды евро из-за беспокойства Брюсселя относительно верховенства права в Венгрии, Будапешт в апреле занял 1 миллиард евро у китайских банков для финансирования инфраструктурных и энергетических проектов в рамках соглашения, условия которого не были обнародованы.

Во время визита главы КНР Си Цзиньпина в Венгрию в мае Пекин и Будапешт подписали ряд соглашений об инфраструктурных проектах. Также состоялась так называемая "мирная миссия" венгерского премьера Виктора Орбана в Китай.