Орбан беспокоится, что ЕС движется к "экономической холодной войне" с Китаем
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что Европейский Союз движется к "экономической холодной войне" с Китаем.
Об этом Орбан сказал в интервью государственному радио, его слова приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
В пятницу страны-члены ЕС проголосуют за введение тарифов на следующие пять лет в размере до 45% на импорт электромобилей китайского производства. Это происходит в рамках самого громкого торгового спора ЕС, что грозит ответными мерами со стороны Пекина.
Во времена Орбана Венгрия стала важным торговым и инвестиционным партнером Китая, в отличие от некоторых других стран ЕС, которые рассматривают возможность уменьшить свою зависимость от второй по величине экономики мира.
"То, что они заставляют нас делать сейчас, или то, что хочет делать ЕС, – это экономическая холодная война", – сказал Орбан.
Орбан, чья страна является местом размещения китайских заводов по производству электромобилей и аккумуляторов, заявил, что его страна не хочет быть втиснутой ни в один из блоков и хочет продолжать торговать с обеими сторонами.
Он отметил, что продукцию, произведенную в ЕС, будет все труднее продавать, если мировая экономика будет разделена на два блока. Он добавил, что не понятно, выдержит ли венгерская стратегия "экономического нейтралитета" испытание временем.
В прошлом месяце Орбан заявил, что китайские фирмы уже пообещали инвестировать в Венгрию 9 миллиардов евро, что ставит их в один ряд с компаниями из Соединенных Штатов.
После приостановления финансирования ЕС на миллиарды евро из-за беспокойства Брюсселя относительно верховенства права в Венгрии, Будапешт в апреле занял 1 миллиард евро у китайских банков для финансирования инфраструктурных и энергетических проектов в рамках соглашения, условия которого не были обнародованы.
Во время визита главы КНР Си Цзиньпина в Венгрию в мае Пекин и Будапешт подписали ряд соглашений об инфраструктурных проектах. Также состоялась так называемая "мирная миссия" венгерского премьера Виктора Орбана в Китай.