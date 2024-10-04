Трамп вернется в штат, где в него стреляли, а Маск говорит, что придет поддержать

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что вернется в Батлер, где на него было совершено покушение, и проведет там митинг, на что американский миллиардер и гендиректор компании SpaceX Илон Маск заявил, что придет его поддержать.

Об этом говорится в сообщениях в X (Twitter) Маска и Трампа, передает "Европейская правда".

Накануне Трамп объявил в соцсети, что вернется в Батлер, штат Пенсильвания 5 октября и проведет там митинг. Он отметил, что это будет "историческое" событие.

"Я буду там, чтобы поддержать!", – ответил на это Маск.

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Фото: Х

Как известно, 13 июля произошло покушение на Трампа во время предвыборного мероприятия в городке Батлер.

Резонансное событие вызвало в США опасения относительно возможного всплеска насилия и привело к расследованиям служб безопасности, которые обеспечивали охрану политика.

А сотрудники Секретной службы США рекомендовали штабу Трампа отказаться от планирования крупных митингов и других мероприятий под открытым небом и с большим скоплением людей.

Уже 15 сентября в кампании Трампа сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде.