Литва визнала Корпус вартових ісламської революції терористами і закликала ЄС брати приклад

Парламент Литви ухвалив резолюцію, в якій визнав іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

У своїй резолюції, ухваленій у четвер, литовський парламент визнав, що КВІР є терористичною організацією, і що його діяльність становить загрозу міжнародній безпеці і стабільності.

Він закликає ЄС наслідувати приклад США і Канади і включити КВІР до свого списку терористичних організацій. КВІР контролює іранську програму балістичних ракет і має значний економічний вплив у країні.

Реклама:

"Ми були першими серед парламентів ЄС, хто заявив про це… Ми визнаємо КВІР терористичною організацією", – заявив на пресконференції в п'ятницю консервативний депутат Емануеліс Зінгеріс, голова Комітету у закордонних справах.

"Починаючи з учорашнього дня, наше міністерство внутрішніх справ повинно контролювати, чи перетинають наші кордони члени цієї терористичної організації", – додав він.

"Сейм… закликає ЄС разом з країнами-партнерами прийняти нові пакети санкцій проти Ірану, спрямовані проти осіб і компаній, причетних до розробки і передачі іранських програм балістичних ракет і безпілотників Росії і терористичним організаціям, а також накласти обмежувальні заходи на авіаційний сектор Ірану", – йдеться також в документі.

Резолюція засуджує зростаючу військову підтримку Іраном Росії у її війні проти України, включаючи постачання безпілотників, боєприпасів і балістичних ракет, які використовуються для атак на українську інфраструктуру і цивільне населення.

Документ також критикує Іран і Росію за їхню співпрацю з палестинським угрупованням ХАМАС. Резолюцію одноголосно підтримали 60 депутатів.

Раніше стало відомо, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель передав країнам-членам пропозицію санкцій за постачання Іраном балістичних ракет Росії.