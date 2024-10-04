Литва признала Корпус стражей исламской революции террористами и призвала ЕС брать пример

Парламент Литвы принял резолюцию, в которой признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В своей резолюции, принятой в четверг, литовский парламент признал, что КСИР является террористической организацией, и что его деятельность представляет угрозу международной безопасности и стабильности.

Он призывает ЕС последовать примеру США и Канады и включить КСИР в свой список террористических организаций. КСИР контролирует иранскую программу баллистических ракет и имеет значительное экономическое влияние в стране.

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"Мы были первыми среди парламентов ЕС, кто заявил об этом... Мы признаем КСИР террористической организацией", – заявил на пресс-конференции в пятницу консервативный депутат Эмануэлис Зингерис, председатель Комитета по иностранным делам.

"Начиная со вчерашнего дня, наше министерство внутренних дел должно контролировать, пересекают ли наши границы члены этой террористической организации", – добавил он.

"Сейм... призывает ЕС вместе со странами-партнерами принять новые пакеты санкций против Ирана, направленные против лиц и компаний, причастных к разработке и передаче иранских программ баллистических ракет и беспилотников России и террористическим организациям, а также наложить ограничительные меры на авиационный сектор Ирана", – говорится также в документе.

Резолюция осуждает растущую военную поддержку Ираном России в ее войне против Украины, включая поставки беспилотников, боеприпасов и баллистических ракет, которые используются для атак на украинскую инфраструктуру и гражданское население.

Документ также критикует Иран и Россию за их сотрудничество с палестинской группировкой ХАМАС. Резолюцию единогласно поддержали 60 депутатов.

Ранее стало известно, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал странам-членам предложение санкций за поставки Ираном баллистических ракет России.