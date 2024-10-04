В Нидерландах хотят напоминать мигрантам, что их стремятся как можно быстрее отправить обратно

Министр по делам убежища Нидерландов Марджолин Фабер хочет разместить в центрах для искателей убежища предупредительные знаки, где бы указывалось, что власть работает над отправкой мигрантов в страны происхождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL Nieuws.

Предложение о предупредительном знаке пришло в голову Фабер тогда, когда посетила центр содержания искателей убежища в Дании. По ее словам, там якобы висела табличка с предупреждением, что искателей убежища стремятся отправить домой.

Нидерландский министр также назвала Данию "источником вдохновения" в вопросе сдерживания миграции: страна получает значительно меньше просьб о предоставлении убежища – отчасти потому, что предоставляет только временные виды на жительство сроком до двух лет.

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Источники RTL Nieuws, однако, говорят, что после дополнительной проверки никакой таблички в центре содержания мигрантов в Дании не нашли. Но Фабер от идеи не отступилась и все равно стремится разместить предупреждение в центрах для искателей убежища в Нидерландах.

Фабер представляет ультраправую нидерландскую Партию свободы, которая победила на досрочных парламентских выборах в ноябре 2023 года и выступает за максимальное ограничение миграции.

Еще с прошлой недели в Нидерландах дискутируют о том, будет ли правительство объявлять национальный кризис убежища, что позволит ему внедрять необходимые меры без одобрения парламента.

Такая возможность предусмотрена в коалиционном соглашении четырех партий, среди которых и Партия свободы. Но оппозиция критикует такой шаг и утверждает, что он подрывает демократию.

Ранее правительство Нидерландов обратилось к ЕС с просьбой об отказе от миграционных правил сообщества, чтобы иметь возможность ограничить нежелательные прибытия искателей убежища.