В Боснии уже 19 погибших в результате наводнений, ЕС, Сербия и Хорватия предлагают помощь

Количество погибших в результате разрушительных наводнений в Боснии и Герцеговине, которые называют худшими за последние десятилетия, уже достигло 19 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила балканская служба "Радио Свобода".

Утром 4 октября сообщалось, что в результате сильных ливней в Боснии, выпавших в ночь на пятницу, затопило несколько городов в центральной и южной частях страны.

После 16 погибших в муниципалитете Яблунице спасатели также нашли тела трех человек в городе Фойнице, где непогода разрушила много домов и хозяйственных построек.

Реклама:

Фото: Радио Свобода

На этом фоне президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович согласились оказать всю необходимую помощь Боснии и Герцеговине.

Вучич ранее отмечал, что Сербия может направить спасательные вертолеты и катера, а также оказать финансовую помощь.

А хорватский премьер заявил, что его правительство находится в постоянном контакте с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Борьяной Кришто и готово оказать "всю необходимую помощь в ликвидации последствий наводнения".

Также готовность помощи подтвердил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что Босния может воспользоваться Механизмом гражданской защиты ЕС, к которому присоединилась в 2022 году.

Напомним, в середине сентября от масштабных наводнений пострадали ряд районов Польши, Чехии, Австрии и Венгрии, а также север Румынии.