Нидерланды эвакуировали из Ливана сотню своих граждан

В Нидерландах накануне вечером приземлился первый эвакуационный рейс из Ливана, на борту которого находилось 185 граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Самолет приземлился на авиабазе Эйндховен. Кроме 100 граждан Нидерландов, на его борту находились бельгийцы, ирландцы, финны и другие.

В целом власти Нидерландов получили 500 заявок на эвакуацию из Ливана. В субботу планируется осуществить второй эвакуационный рейс.

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Несмотря на угрожающую ситуацию, некоторые граждане Нидерландов остаются в Ливане.

"Это зависит от конкретного человека, но я могу себе представить, что не все хотят покидать дома и оставлять, например, домашних животных. Потому что их не пускают на самолет", – сказал посол Франк Моллен из Ливана.

Напомним, Бундесвер в пятницу, 4 октября, эвакуировал из ливанской столицы Бейрута в Германию еще 219 немецких граждан.

Ранее стало известно, что Украина организовала эвакуационный рейс из Ливана в Польшу самолетом украинской авиакомпании SkyUp. На его борту – кроме украинцев – в Европу вернулись граждане Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, а также Бразилии и Ливана.

В МИД Польши рассказали, что Украина помогла с эвакуацией семей польских дипломатов.