В Берлине параллельно прошли акции солидарности с Израилем и палестинцами

В субботу, 5 октября, в Берлине прошли акции в поддержку Израиля и жителей сектора Газа, для охраны мероприятий были привлечены около 500 сотрудников правоохранительных органов.

Об этом со ссылкой на отчет полиции Берлина и DW, передает "Европейская правда".

В центральном районе Митте прошла демонстрация в поддержку Израиля. В ней, по оценке полиции, участвовали около 650 человек. Некоторые из участников пришли с флагами Израиля.

Проведению демонстрации попыталась помешать группа из примерно 20 человек, которых остановили полицейские. Сейчас проверяется, были ли эти люди представителями пропалестинского лагеря.

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Правоохранители отметили, что других событий зафиксировано не было, акция завершилась во второй половине дня.

В тот же день в районе Темпельхоф вблизи управления полиции состоялась пропалестинская акция.

По данным полиции, сначала в ней участвовали около 500 человек, позже количество участников превысило 1000. Они прошли шествием через район Кройцберг к Бранденбургским воротам.

Демонстранты критиковали поставки оружия Израилю и обвиняли полицейских в жестких действиях против пропалестинских выступлений.

Фото: dpa

По данным полиции, в еще одной пропалестинской акции под названием "Остановите войну", состоявшейся во второй половине дня 4 октября на площади Александерплац, участвовали около 100 человек, порядок охраняли 400 полицейских.

Собравшиеся выкрикивали антиизраильские лозунги, правоохранители требовали от организаторов призвать участников к сдержанному поведению.

В заявлении отметили, что правоохранители начали расследование по подозрению в оскорбительных действиях и использовании символики антиконституционных и террористических организаций.

Кроме того, продолжается расследование в отношении матери 11-летнего ребенка, который выступил на митинге, и которую подозревают в нарушении своих обязанностей по опеке и воспитанию.

По мнению полиции, участники акции "Остановите войну" намеренно использовали детей в возрасте до 14 лет для произнесения речей и лозунгов противоправного содержания, поскольку их нельзя привлечь за это к уголовной ответственности.

Накануне сообщалось, что профсоюз немецких полицейских (GdP) выразил беспокойство по поводу возможных беспорядков 7 октября – в годовщину нападения ХАМАС на Израиль.

Еще ранее Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) Германии предупредило о риске антиизраильских и антисемитских протестов в Германии в годовщину нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Кроме того, глава МВД Германии Нэнси Фезер ранее выразила возмущение сценами празднований в Берлине после массированной ракетной атаки, которую Иран совершил против Израиля.