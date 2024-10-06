В Берлине параллельно прошли акции солидарности с Израилем и палестинцами
Новости — Воскресенье, 6 октября 2024, 09:01 —
В субботу, 5 октября, в Берлине прошли акции в поддержку Израиля и жителей сектора Газа, для охраны мероприятий были привлечены около 500 сотрудников правоохранительных органов.
Об этом со ссылкой на отчет полиции Берлина и DW, передает "Европейская правда".
В центральном районе Митте прошла демонстрация в поддержку Израиля. В ней, по оценке полиции, участвовали около 650 человек. Некоторые из участников пришли с флагами Израиля.
Проведению демонстрации попыталась помешать группа из примерно 20 человек, которых остановили полицейские. Сейчас проверяется, были ли эти люди представителями пропалестинского лагеря.
Правоохранители отметили, что других событий зафиксировано не было, акция завершилась во второй половине дня.
В тот же день в районе Темпельхоф вблизи управления полиции состоялась пропалестинская акция.
По данным полиции, сначала в ней участвовали около 500 человек, позже количество участников превысило 1000. Они прошли шествием через район Кройцберг к Бранденбургским воротам.
Демонстранты критиковали поставки оружия Израилю и обвиняли полицейских в жестких действиях против пропалестинских выступлений.
По данным полиции, в еще одной пропалестинской акции под названием "Остановите войну", состоявшейся во второй половине дня 4 октября на площади Александерплац, участвовали около 100 человек, порядок охраняли 400 полицейских.
Собравшиеся выкрикивали антиизраильские лозунги, правоохранители требовали от организаторов призвать участников к сдержанному поведению.
В заявлении отметили, что правоохранители начали расследование по подозрению в оскорбительных действиях и использовании символики антиконституционных и террористических организаций.
Кроме того, продолжается расследование в отношении матери 11-летнего ребенка, который выступил на митинге, и которую подозревают в нарушении своих обязанностей по опеке и воспитанию.
По мнению полиции, участники акции "Остановите войну" намеренно использовали детей в возрасте до 14 лет для произнесения речей и лозунгов противоправного содержания, поскольку их нельзя привлечь за это к уголовной ответственности.
Накануне сообщалось, что профсоюз немецких полицейских (GdP) выразил беспокойство по поводу возможных беспорядков 7 октября – в годовщину нападения ХАМАС на Израиль.
Еще ранее Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) Германии предупредило о риске антиизраильских и антисемитских протестов в Германии в годовщину нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.
Кроме того, глава МВД Германии Нэнси Фезер ранее выразила возмущение сценами празднований в Берлине после массированной ракетной атаки, которую Иран совершил против Израиля.