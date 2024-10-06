Международные спасательные команды прибыли на помощь Боснии после разрушительных наводнений
В воскресенье, 6 октября, спасательные команды соседей Боснии и стран Европейского Союза объединили усилия для расчистки завалов и поиска людей, пропавших без вести после наводнений.
Об этом сообщило AP, передает "Европейская правда".
Агентство отметило, что Босния обратилась за помощью к ЕС после того, как недавно в результате сильного ливня целые районы оказались под водой, а обломки разрушили дороги и мосты, что привело к гибели по меньшей мере 21 человека.
Официальные лица заявили, что по меньшей мере 10 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, многие из них – в селе Доня Ябланица, которое было почти полностью засыпано камнями и обломками из карьера, расположенного на холме над ним.
Местные жители говорят, что видели, как дома исчезают на их глазах.
Луиджи Сорека, возглавляющий миссию ЕС в Боснии, заявил, что ЕС поддерживает Боснию и что команды прибывают на помощь.
Власти сообщили, что хорватские спасатели уже прибыли, а команда из Сербии, как ожидается, будет развернута во второй половине дня, после чего прибудет словенская команда с собаками.
Агентство со ссылкой на правительственное заявление отметило, что ряд стран, в частности Черногория, Северная Македония, Польша, Чехия и Турция также предложили свою помощь.
В воскресенье в Боснии состоятся местные выборы, однако избирательные органы отложили голосование в пострадавших от наводнения регионах.
Утром 4 октября сообщалось, что в результате сильных ливней в Боснии, выпавших в ночь на пятницу, затопило несколько городов в центральной и южной частях страны.
После 16 погибших в муниципалитете Яблунице спасатели также нашли тела трех человек в городе Фойнице, где непогода разрушила много домов и хозяйственных построек.