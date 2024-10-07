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Пропалестинские демонстранты заблокировали Страсбургский университет

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Новости — Понедельник, 7 октября 2024, 11:49 — Ирина Кутелева

Во Франции утром в понедельник, 7 октября, пропалестинские демонстранты заблокировали Страсбургский университет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Перед входом в здание, где расположен факультет гуманитарных дисциплин Страсбургского университета, были установлены мусорные баки и барьеры.

На стене появилась надпись: "Один год геноцида, один год сопротивления", а перед дверью вывесили палестинский флаг и баннер: „Колонизация – это преступление, сопротивление – это право".

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"Мы считаем, что палестинцы имеют законное право на сопротивление", – сказала AFP Джейд, член Федерации студенческих профсоюзов (FSE), которая не пожелала назвать свою фамилию.

Она утверждает, что нападение боевиков ХАМАС на Израиль в прошлом году было "законным" и "частью освобождения".

На 17.30 у здания университета запланирован митинг с призывом к Страсбургскому университету прекратить партнерство с израильскими университетами.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в годовщину нападения ХАМАС на Израиль призвала к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению заложников и к прекращению конфликта в регионе.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "мерзкой" ненависть, которая была направлена на евреев и мусульман после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с заявлением в связи с годовщиной нападения группировки ХАМАС на Израиль, отметив, что "боль остается такой же острой".

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Франция Израиль Ближний Восток
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