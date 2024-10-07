Во Франции утром в понедельник, 7 октября, пропалестинские демонстранты заблокировали Страсбургский университет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Перед входом в здание, где расположен факультет гуманитарных дисциплин Страсбургского университета, были установлены мусорные баки и барьеры.

На стене появилась надпись: "Один год геноцида, один год сопротивления", а перед дверью вывесили палестинский флаг и баннер: „Колонизация – это преступление, сопротивление – это право".

Реклама:

Depuis ce matin, l’extrême-gauche bloque l’Université de Strasbourg pour célébrer les attentats terroristes du 7 octobre.



42 Français ont été tués lors de ces attaques.



Les associations responsables de ce blocage doivent être dissoutes et les militants renvoyés de l’université. pic.twitter.com/H7sCoI3dd5 – UNI (@droiteuniv) October 7, 2024

"Мы считаем, что палестинцы имеют законное право на сопротивление", – сказала AFP Джейд, член Федерации студенческих профсоюзов (FSE), которая не пожелала назвать свою фамилию.

Она утверждает, что нападение боевиков ХАМАС на Израиль в прошлом году было "законным" и "частью освобождения".

На 17.30 у здания университета запланирован митинг с призывом к Страсбургскому университету прекратить партнерство с израильскими университетами.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в годовщину нападения ХАМАС на Израиль призвала к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению заложников и к прекращению конфликта в регионе.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "мерзкой" ненависть, которая была направлена на евреев и мусульман после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с заявлением в связи с годовщиной нападения группировки ХАМАС на Израиль, отметив, что "боль остается такой же острой".