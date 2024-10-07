Фіцо запропонував прийняти одну з конференцій за українською "формулою миру"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Словаччина запропонувала прийняти одну із конференцій щодо пунктів української "формули миру".

Про це він проінформував під час пресконференції зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо, передає "Європейська правда".

Шмигаль окремо подякував Фіцо за ініціативу прийняти у Словаччині одну із конференцій щодо пунктів української "формули миру".

Також він акцентував, що Україна цінує долучення Словаччини до імплементації екологічної складової "формули миру".

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"Вдячні за участь у тематичних конференціях щодо енергетичної, продовольчої безпеки та відновленню справедливості", – наголосив український прем’єр.

Зауважимо, що під час зустрічі зі Шмигалем, прем’єр-міністр Фіцо повторив заяву щодо свого негативного ставлення до членства України в НАТО, однак при цьому пообіцяв не блокувати шлях до ЄС.

Також український прем’єр під час пресконференції зі своїм словацьким колегою розповів про те, що нещодавно українська компанія підписала угоду із європейським партнером щодо збільшення виробництва снарядів 155-мм калібру, яке буде відбуватися на території Словаччини.

Окрім цього, він проінформував, що Україна і Словаччина мають плани щодо запуску потяга Київ – Братислава, у складі якого будуть також вагони до столиці Австрії Відня.