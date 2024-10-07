Фицо предложил принять одну из конференций по украинской "формуле мира"

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Словакия предложила принять одну из конференций по пунктам украинской "формулы мира".

Об этом он проинформировал во время пресс-конференции со своим словацким коллегой Робертом Фицо, передает "Европейская правда".

Шмыгаль отдельно поблагодарил Фицо за инициативу принять в Словакии одну из конференций по пунктам украинской "формулы мира".

Также он акцентировал, что Украина ценит приобщение Словакии к имплементации экологической составляющей "формулы мира".

Реклама:

"Благодарны за участие в тематических конференциях по энергетической, продовольственной безопасности и восстановлению справедливости", – подчеркнул украинский премьер.

Заметим, что во время встречи со Шмыгалем, премьер-министр Фицо повторил заявление о своем негативном отношении к членству Украины в НАТО, однако при этом пообещал не блокировать путь в ЕС.

Также украинский премьер во время пресс-конференции со своим словацким коллегой рассказал о том, что недавно украинская компания подписала соглашение с европейским партнером по увеличению производства снарядов 155-мм калибра, которое будет происходить на территории Словакии.

Кроме этого, он проинформировал, что Украина и Словакия имеют планы по запуску поезда Киев – Братислава, в составе которого будут также вагоны в столицу Австрии Вену.