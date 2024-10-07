Байден: США привержены безопасности Израиля и его праву на существование

США преданы безопасности Израиля и поддерживают право еврейского народа защищаться от террористов ХАМАС, "Хезболлы", хуситов и Ирана.

Об этом заявил в заявлении к годовщине масштабного теракта против Израиля президент США Джо Байден, передает "Европейская правда".

Байден акцентировал, что стал первым американским президентом, который посетил Израиль во время войны.

"Тогда я четко подчеркнул народу Израиля: вы не одиноки. Год спустя вице-президент Харрис и я остаемся полностью преданными безопасности еврейского народа, безопасности Израиля и его праву на существование", – акцентировал он.

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Он подчеркнул, что США "поддерживают право Израиля защищаться от нападений „Хезболлы", ХАМАС, хуситов и Ирана". Только на прошлой неделе военные силы США снова активно помогали успешной обороне Израиля от атаки Ирана баллистическими ракетами.

Кроме того, Байден поднял вопрос заложников, которых захватил ХАМАС, в том числе 12 граждан США.

"Мы никогда не сдадимся, пока не вернем всех заложников домой",– акцентировал глава Белого дома.

Президент США также осудил "ужасный всплеск антисемитизма" в Америке и по всему миру.

Он подчеркнул, что США не прекратят работать над достижением соглашения о прекращении огня в Газе, которое также вернет заложников домой и позволит увеличить гуманитарную помощь людям.

"Мы по-прежнему считаем, что дипломатическое решение в израильско-ливанском приграничном регионе является единственным путем для восстановления длительного спокойствия, что позволит жителям с обеих сторон безопасно вернуться в свои дома",– подытожил Байден.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в годовщину нападения призвала к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению заложников и к прекращению конфликта в регионе.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал мерзкой ненависть, которая была направлена на евреев и мусульман после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также выступил с заявлением в связи с годовщиной нападения группировки ХАМАС, отметив, что "боль остается такой же острой".