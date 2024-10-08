В немецком Регенсбурге в столкновении двух автобусов пострадали полсотни человек

Около 50 человек пострадали в результате серьезной аварии двух автобусов на мосту в немецком городе Регенсбург.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Пятеро пассажиров получили тяжелые ранения, но сейчас их жизни ничего не угрожает.

фото NEWS5 / Sebastian Pieknik

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Другие пассажиры получили "некоторые серьезные ранения, а большинство – легкие", сообщает полиция. По словам представителя полиции, около 45 человек были доставлены в ближайшие больницы.

Согласно сообщениям, два автобуса двигались на юг по мосту Нибелунгов через Дунай примерно в 17:15, когда произошло столкновение. Водителя заднего автобуса пришлось деблокировать из кабины – по словам представителя полиции, он в числе получивших травмы, опасные для жизни.

Полиция сначала не предоставила никакой информации о причинах аварии. Сейчас следователи пытаются выяснить обстоятельства ДТП с помощью эксперта.

Более 300 сотрудников экстренных служб – в том числе, по словам представителя полиции, около 30 полицейских, около 110 пожарных и около 170 спасателей, а также спасательный вертолет – были на месте аварии в понедельник.

Сначала мост Нибелунгов был перекрыт в обоих направлениях, что привело к перебоям в движении в районе города Регенсбург. Поздно вечером движение в северном направлении было открыто, но противоположная полоса пока оставалась закрытой для проведения очистных работ.

Как сообщалось, 30 человек получили ранения в результате аварии автобуса в Дрездене в понедельник утром.

В конце августа во время столкновения двух трамваев в польском Гданьске пострадали семь человек.