Іспанія відкидає звинувачення Ізраїлю в антисемітизмі після пропалестинських акцій

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес відповів на звинувачення ізраїльської сторони після пропалестинських демонстрацій, які пройшли в країні минулими вихідними.

Заяву міністра наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

За словами Альбареса, Іспанія є країною толерантності, де немає місця антисемітизму.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю опублікувало заяву, в якій висловило обурення і жаль з приводу реакції Іспанії на пропалестинські демонстрації в Мадриді, організовані, зокрема, рухом Masar Badil. Ізраїль вважає його пов'язаним з терористичними угрупованнями, такими як ХАМАС.

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"Для демократичного суспільства неприйнятно допускати пропаганду тероризму і святкування злочинів проти людяності, скоєних ХАМАС", – йдеться в ізраїльській заяві.

У відповідь Альбарес сказав, що в Іспанії "існує свобода вираження поглядів, і будь-яка форма підбурювання до ненависті, включаючи антисемітизм, не тільки широко відкидається, але й закріплена в кримінальному кодексі".

Він повторив, що офіційна позиція Іспанії полягає в тому, щоб війна в Газі закінчилася.

Як відомо, Іспанія разом із Ірландією та Норвегією офіційно визнала Палестинську державу 28 травня, приєднавшись до 140 інших країн світу, які вже зробили це.

У відповідь Ізраїль викликав послів цих держав на "виховну бесіду".

Також нещодавно Іспанія вперше прийняла вірчі грамоти від посла Палестини.