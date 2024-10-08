Испания отвергает обвинения Израиля в антисемитизме после пропалестинских акций

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ответил на обвинения израильской стороны после пропалестинских демонстраций, которые прошли в стране в минувшие выходные.

Заявление министра приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

По словам Альбареса, Испания является страной толерантности, где нет места антисемитизму.

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало заявление, в котором выразило возмущение и сожаление по поводу реакции Испании на пропалестинские демонстрации в Мадриде, организованные, в частности, движением Masar Badil. Израиль считает его связанным с террористическими группировками, такими как ХАМАС.

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"Для демократического общества неприемлемо допускать пропаганду терроризма и празднование преступлений против человечности, совершенных ХАМАС", – говорится в израильском заявлении.

В ответ Альбарес сказал, что в Испании "существует свобода выражения взглядов, и любая форма подстрекательства к ненависти, включая антисемитизм, не только широко отвергается, но и закреплена в уголовном кодексе".

Он повторил, что официальная позиция Испании заключается в том, чтобы война в Газе закончилась.

Как известно, Испания вместе с Ирландией и Норвегией официально признала Палестинское государство 28 мая, присоединившись к 140 другим странам мира, которые уже сделали это.

В ответ Израиль вызвал послов этих государств на "воспитательную беседу".

Кроме того, недавно Испания впервые приняла верительные грамоты от посла Палестины.