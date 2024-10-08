У вівторок, 8 жовтня, Франція та Катар доставили термінову гуманітарну допомогу Лівану, куди увійшло близько 27 тонн медикаментів та предметів першої необхідності.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на слова міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро та інформацію від анонімних дипломатів, передає "Європейська правда".

Агентство нагадало, що Париж наполягає на розширенні гуманітарних зусиль і припиненні вогню в країні.

"Якщо ми нічого не зробимо, то Ліван завтра може нагадувати те, чим стала Сирія. Тобто осередком нестабільності для контрабанди, тероризму і відправною точкою для великої міграції цивільних осіб, які шукатимуть притулку в Європі", – заявив очільник МЗС.

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За даними співрозмовників журналістів, французькі та катарські військові літаки доставили близько 27 тонн медикаментів та предметів першої необхідності, включаючи ковдри та гігієнічні набори.

Нагадаємо, Бундесвер у п’ятницю, 4 жовтня, евакуював з ліванської столиці Бейрута до Німеччини ще 219 німецьких громадян.

Того ж дня у Нідерландах приземлився перший евакуаційний рейс з Лівану, на борту якого перебувало 185 громадян.

У вівторок, 8 жовтня, стало відомо, що незабаром Туреччина проведе евакуацію своїх громадян із Лівану морем.