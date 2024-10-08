Франция и Катар доставили срочную гуманитарную помощь Ливану
Во вторник, 8 октября, Франция и Катар доставили срочную гуманитарную помощь Ливану, куда вошло около 27 тонн медикаментов и предметов первой необходимости.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро и информацию от анонимных дипломатов, передает "Европейская правда".
Агентство напомнило, что Париж настаивает на расширении гуманитарных усилий и прекращении огня в стране.
"Если мы ничего не сделаем, то Ливан завтра может напоминать то, чем стала Сирия. То есть центром нестабильности для контрабанды, терроризма и отправной точкой для большой миграции гражданских лиц, которые будут искать убежища в Европе", – заявил глава МИД.
По данным собеседников журналистов, французские и катарские военные самолеты доставили около 27 тонн медикаментов и предметов первой необходимости, включая одеяла и гигиенические наборы.
Напомним, Бундесвер в пятницу, 4 октября, эвакуировал из ливанской столицы Бейрута в Германию еще 219 немецких граждан.
В тот же день в Нидерландах приземлился первый эвакуационный рейс из Ливана, на борту которого находилось 185 граждан.
Во вторник, 8 октября, стало известно, что вскоре Турция проведет эвакуацию своих граждан из Ливана по морю.