В Финляндии сильный шторм вызвал обесточивание более 21 тысячи домохозяйств

В Финляндии сообщают о сильном шторме на территории страны, в результате которого одновременно было обесточено более 21 тысячи домохозяйств.

Об этом сообщило Yle, передает "Европейская правда".

Метеоролог Матти Хуутонен заявил, что ветер в среду, 9 октября, вечером местами стал сильнее, чем предсказывали метеорологи.

Фото: Yle

Например, в городе Порвоо вечером была зафиксирована средняя скорость ветра до 23,6 метров в секунду.

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Также шторм также принес сильный дождь и на Аландских островах сегодня выпало до 38 миллиметров осадков, а в некоторых других местах на юго-западе Финляндии – более 20 миллиметров.

Как отметило издание, шторм также начал влиять на электроснабжение и более 21 тысячи домохозяйств были обесточены одновременно.

Спасательные службы также осуществили десятки выездов на ликвидацию последствий стихии в течение вечера.

Фото: Yle

Напомним, Босния обратилась за помощью к ЕС после того, как после сильных ливней затопило целые районы страны. С 5 октября ЕС развернул поисково-спасательные команды и направил грузы для поддержки спасательных служб.

Уже 9 октября сообщалось, что в результате смертоносных наводнений в Боснии погибли по меньшей мере 22 человека, спасатели продолжают поиски пропавших без вести.