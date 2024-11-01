В Испании обещают привлечь еще больше военных к спасательным работам после наводнений

Министр обороны Испании Маргарита Роблес пообещала в случае необходимости привлечь еще больше военных к спасательным работам после смертоносных наводнений в стране.

Ее заявление приводит El Pais, сообщает "Европейская правда".

Роблес сообщила, что 500 военных из армии, ВВС и ВМС присоединились к поисково-спасательным работам в пострадавших от стихии районах.

Она также пообещала, что "не пожалеет никаких средств" и что еще больше солдат присоединятся, "столько, сколько потребуется" и со всеми доступными ресурсами, чтобы облегчить эту "ужасную трагедию".

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"Еще многое предстоит сделать", – отметила глава испанского оборонного ведомства.

Роблес подтвердила, что в субботу количество развернутых военных будет увеличено "с учетом потребностей".

Говоря о количестве жертв и пропавших без вести, она проявила осторожность, но намекнула, что на первых этажах и в гаражах, а также в машинах, которые скопились на улицах наиболее пострадавших городов, может быть много людей – живых или нет.

"Это беспрецедентная стихия...Трагедия совершенно невероятная", – добавила министр.

По последним данным, в результате катастрофических наводнений в Испании погибли более 150 человек.

В четверг сообщалось об арестах 39 человек, в том числе нескольких несовершеннолетних, за мародерство в районах, наиболее пострадавших от стихии.

В ЕС заявили, что готовы оказать помощь Испании, когда от Мадрида поступит запрос.