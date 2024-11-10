Туск: Ослаблення України не відповідає життєвим інтересам Польщі

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що з огляду на обрання Дональда Трампа президентом США та можливими "мирними пропозиціями" важливо не допустити послаблення України.

Про це він сказав на пресконференції в суботу, 9 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Коментуючи обрання Трампа, Туск згадав про потенційний вплив зміни політики США на регіональну стабільність. Як він сказав, "усі усвідомлюють, що ми переживаємо дуже важкі часи", і Польща перебуває хоч і не "в епіцентрі цього потенційного циклону", але "в дуже важкому місці".

Щодо потенційної миротворчої місії, про яку спекулюють американські ЗМІ, прем'єр-міністр Польщі вказав, що поки що жодних офіційних пропозицій не було. Водночас він висловив занепокоєння щодо можливого скорочення американської присутності в регіоні.

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"Я б дуже хотів, щоб Польща не була самотньою в жодному з цих варіантів", – підкреслив Туск, додавши, що не має наміру ескалації польської участі у війні, але вважає принципово важливим гарантувати безпеку України.

"За жодних обставин ніхто не хоче, щоб Україна послабла чи навіть капітулювала, це було б фундаментальною загрозою для Польщі та польських інтересів", – підкреслив він.

Прем'єр-міністр Польщі тоді ж оголосив, що незабаром зустрінеться з президентом Франції, прем'єр-міністром Британії, генсеком НАТО і лідерами північних і балтійських країн, щоб обговорити трансатлантичну співпрацю і війну в Україні.

В українському МЗС подякували Дональду Туску за підтвердження прихильності принципу "нічого про Україну без України".