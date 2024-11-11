Париж привлечет 4 тысячи полицейских для охраны матча Франция-Израиль

Париж привлечет 4 тысячи полицейских и 1,6 тысячи сотрудников стадиона к обеспечению безопасности проведения футбольного матча между командами Франции и Израиля.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на данные правоохранителей, передает "Европейская правда".

Как передают журналисты, полиция заявила, что 4 тысячи полицейских и 1,6 тысячи сотрудников стадиона будут задействованы во время футбольного матча Франция-Израиль для обеспечения безопасности стадиона, территории вокруг него и общественного транспорта через неделю после насилия против израильских болельщиков в Амстердаме.

Как известно, Франция и Израиль сыграют в четверг, 14 ноября, матч Лиги наций УЕФА, который также посетит президент Франции Эмманюэль Макрон.

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"Существует контекст, напряженность, которые делают этот матч для нас событием с высокой степенью риска", – цитирует агентство начальника парижской полиции Лорана Нуньеса.

Он акцентировал, что власти "не потерпят" никакого насилия.

Нуньес сообщил, что вокруг стадиона "Стад де Франс" на севере французской столицы будет размещено 2,5 тысячи полицейских, в дополнение к 1,5 тысячи полицейских в Париже и в общественном транспорте.

"Вокруг стадиона будет установлен антитеррористический периметр безопасности", – подчеркнул Нуньес.

По его словам, проверки безопасности будут "усилены", включая систематические обыски и обыски сумок.

Нуньес также добавил, что французские организаторы контактируют с израильскими властями и силами безопасности с целью подготовки к матчу.

Агентство отметило, что Совет национальной безопасности Израиля в воскресенье, 10 ноября, в своем заявлении предупредил граждан за рубежом избегать спортивных и культурных мероприятий, в частности матча в Париже, и быть осторожными в отношении насильственных нападений "под предлогом демонстраций".

Напомним, вечером 7 ноября в Амстердаме после матча между местным "Аяксом" и израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" вспыхнули беспорядки, в ходе которых пропалестинские активисты нападали на израильских болельщиков.

В результате пятеро пострадавших получили настолько серьезные травмы, что их пришлось доставить в больницу для лечения. Кроме того, от 20 до 30 израильских болельщиков получили легкие ранения.

Нидерландские политические лидеры осудили эти нападения как антисемитские.