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Рейс із Рима до Китаю повернувся майже одразу після зльоту через інцидент з мотором

Новини — Понеділок, 11 листопада 2024, 12:31 — Марія Ємець

Авіарейсу, що починав подорож з Рима до Китаю, довелось майже одразу повернутися через інцидент, що пошкодив один з моторів літака – у нього ймовірно потрапив птах. 

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці у неділю з літаком китайської Hainan Airlines, що виконував рейс з аеропорту Ф’юмічіно біля Рима. На борту було 249 пасажирів і 16 членів екіпажу.

Майже одразу після зльоту літака було чути дивні звуки, потім в одному з його моторів стало видно спалахи полум’я.

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Літаку довелось покружляти над морем та скинути пальне, після чого він зумів безпечно сісти в аеропорту відправлення.  

Попередньо причиною проблеми вважають потрапляння у мотор одного чи кількох птахів. Пасажирів літака розселили у готелях неподалік та пообіцяли організувати подорож наступного дня. 

Нагадаємо, на початку жовтня у рейсу Ryanair, що мав вирушати з міста на півдні Італії, під час підготовки до зльоту спалахнув мотор

За два дні до того під час посадки іншого літака Ryanair в Італії у нього лопнули шини.

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Італія Авіарейси
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