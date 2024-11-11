Рейс из Рима в Китай вернулся почти сразу после взлета из-за инцидента с мотором
Авиарейсу, который начинал путешествие из Рима в Китай, пришлось почти сразу вернуться из-за инцидента, который повредил один из моторов самолета – в него вероятно попала птица.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел утром в воскресенье с самолетом китайской Hainan Airlines, выполнявшим рейс из аэропорта Фьюмичино возле Рима. На борту было 249 пассажиров и 16 членов экипажа.
Почти сразу после взлета самолета были слышны странные звуки, затем в одном из его моторов стали видны вспышки пламени.
Panico all'aereoporto di #Fiumicino per un'aereo con il motore in fiamme al decollo, ritorna indietro e atterra senza ulteriori conseguenze. #Fiumicino#AereoportoFiumicino pic.twitter.com/3GiIbwtuNR– Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) November 10, 2024
Самолету пришлось покружить над морем и сбросить топливо, после чего он сумел безопасно сесть в аэропорту отправления.
Предварительно причиной проблемы считают попадание в мотор одной или нескольких птиц. Пассажиров самолета расселили в отелях неподалеку и пообещали организовать путешествие на следующий день.
Напомним, в начале октября у рейса Ryanair, который должен был отправляться из города на юге Италии, во время подготовки к взлету загорелся мотор.
За два дня до того во время посадки другого самолета Ryanair в Италии у него лопнули шины.