Рейс из Рима в Китай вернулся почти сразу после взлета из-за инцидента с мотором

Авиарейсу, который начинал путешествие из Рима в Китай, пришлось почти сразу вернуться из-за инцидента, который повредил один из моторов самолета – в него вероятно попала птица.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром в воскресенье с самолетом китайской Hainan Airlines, выполнявшим рейс из аэропорта Фьюмичино возле Рима. На борту было 249 пассажиров и 16 членов экипажа.

Почти сразу после взлета самолета были слышны странные звуки, затем в одном из его моторов стали видны вспышки пламени.

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Panico all'aereoporto di #Fiumicino per un'aereo con il motore in fiamme al decollo, ritorna indietro e atterra senza ulteriori conseguenze. #Fiumicino#AereoportoFiumicino pic.twitter.com/3GiIbwtuNR – Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) November 10, 2024

Самолету пришлось покружить над морем и сбросить топливо, после чего он сумел безопасно сесть в аэропорту отправления.

Предварительно причиной проблемы считают попадание в мотор одной или нескольких птиц. Пассажиров самолета расселили в отелях неподалеку и пообещали организовать путешествие на следующий день.

Напомним, в начале октября у рейса Ryanair, который должен был отправляться из города на юге Италии, во время подготовки к взлету загорелся мотор.

За два дня до того во время посадки другого самолета Ryanair в Италии у него лопнули шины.