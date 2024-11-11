Во Франции готовятся бастовать фермеры, пилоты и железнодорожники

Во Франции в ближайшее время состоятся забастовки аграриев, пилотов и железнодорожников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Забастовки состоятся в течение одной недели, начиная с четверга 14 ноября, когда хотят бастовать пилоты. Национальный профсоюз SNPL призывает своих членов собираться перед Национальной ассамблеей после голосования за проект по повышению налогообложения для сферы.

На следующий день, 15 ноября, планируют свой протест фермеры. Они планируют привлекать внимание к своим проблемам из-за недомогания скота и своих опасений относительно последствий для их бизнеса соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур.

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21 ноября планируют забастовку работники французского оператора железной дороги SNCF.

В Сербии на позапрошлой неделе бастовали учителя, а в Греции – "сезонные" пожарные, которые просят о постоянной занятости.

Из-за забастовки коммунальщиков во французском Марселе в конце октября на улицах города накопились тонны мусора.