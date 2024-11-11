У Нідерландах посилились дебати про інтеграцію мігрантів після побиття вболівальників з Ізраїлю

Після подій минулого тижня в Амстердамі з побиттям ізраїльських вболівальників пропалестинськими активістами у Нідерландах посилилися дискусії про проблему інтеграції іноземців, які переїхали жити в країну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Розмови про виклики інтеграції почалися серед членів уряду, представників коаліційних та опозиційних партій.

Держсекретар з питань участі та інтеграції Юрген Нобель, представник Народної партії за свободу і демократію, заявив про "велику проблему з інтеграцією" і констатував, що багато молодих людей мусульманської віри не готові жити за принципами і цінностями, які є нормою для Нідерландів.

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Нобель зазначив, що причина скандальних подій в Амстердамі "набагато ширша", ніж просто проблеми інтеграції, і межу перейшли не тільки молоді люди, що сповідують іслам, але підкреслив, що неправильно було б "не помітити", що нападники на ізраїльських вболівальників були переважно вихідцями з арабських країн.

Лідерка цієї ж політсили Ділан Єшильгьоз заявила, що загальноприйняті свободи у Нідерландах "під тиском" і проблему "потрібно називати". Політикиня зазначила, що питання слід вирішувати цілим комплексом заходів, тому що це "починається з дому, школи, мечетей".

Лідер ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс заявив, що будь-кого з іммігрантів, що скоїли злочини, варто було б депортувати.

Міністр Нобель зазначив, що готує певний план дій від уряду і його мають презентувати найближчим часом.

Міністр юстиції ван Веель вчергове засудив дії осіб, які влаштували напади на ізраїльських вболівальників, та пообіцяв план протидії антисемітизму.

Нагадаємо, ввечері і вночі 7 листопада в Амстердамі сталися заворушення на тлі матчу за участі ізраїльської футбольної команди. Попри значну присутність поліції і заборону пропалестинської акції безпосередньо біля арени, після матчу у місті сталися численні напади на ізраїльських вболівальників. Згодом підтвердили, що півсотні затримань у зв’язку з цими подіями сталися вже після, а не під час нападів.

Після інциденту в Амстердамі у Парижі хочуть залучити тисячі правоохоронців для заходів безпеки під час футбольного матчу між командами Франції та Ізраїлю, що запланований на четвер.