В Нидерландах усилились дебаты об интеграции мигрантов после избиения болельщиков из Израиля

После событий прошлой недели в Амстердаме с избиением израильских болельщиков пропалестинскими активистами в Нидерландах усилились дискуссии о проблеме интеграции иностранцев, которые переехали жить в страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Разговоры о вызовах интеграции начались среди членов правительства, представителей коалиционных и оппозиционных партий.

Госсекретарь по вопросам участия и интеграции Юрген Нобель, представитель Народной партии за свободу и демократию, заявил о "большой проблеме с интеграцией" и констатировал, что многие молодые люди мусульманской веры не готовы жить по принципам и ценностям, которые являются нормой для Нидерландов.

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Нобель отметил, что причина скандальных событий в Амстердаме "гораздо шире", чем просто проблемы интеграции, и черту перешли не только молодые люди, исповедующие ислам, но подчеркнул, что неправильно было бы "не заметить", что нападавшие на израильских болельщиков были преимущественно выходцами из арабских стран.

Лидер этой же политсилы Дилан Ешильгез заявила, что общепринятые свободы в Нидерландах "под давлением" и проблему "нужно называть". Политик отметила, что вопрос следует решать целым комплексом мер, потому что это "начинается с дома, школы, мечетей".

Лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что любого из иммигрантов, совершивших преступления, следовало бы депортировать.

Министр Нобель отметил, что готовит определенный план действий от правительства и его должны представить в ближайшее время.

Министр юстиции ван Веель в очередной раз осудил действия лиц, устроивших нападения на израильских болельщиков, и пообещал план противодействия антисемитизму.

Напомним, вечером и ночью 7 ноября в Амстердаме произошли беспорядки на фоне матча с участием израильской футбольной команды. Несмотря на значительное присутствие полиции и запрет пропалестинской акции непосредственно возле арены, после матча в городе произошли многочисленные нападения на израильских болельщиков. Впоследствии подтвердили, что полсотни задержаний в связи с этими событиями произошли уже после, а не во время нападений.

После инцидента в Амстердаме в Париже хотят привлечь тысячи правоохранителей для мер безопасности во время футбольного матча между командами Франции и Израиля, который запланирован на четверг.