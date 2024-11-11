Мадрид объявил о дополнительных 3,76 млрд евро помощи Валенсии после наводнений

Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник объявил о выделении 3,76 млрд евро на дополнительные меры по восстановлению региона Валенсия после самого смертоносного наводнения в современной истории страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание El Pais.

Выделенные средства являются дополнительными к 10,6 млрд евро помощи, которые были объявлены на прошлой неделе.

Новый пакет из 110 мероприятий стоимостью 3,76 млрд евро предусматривает помощь домохозяйствам, которые сдают в аренду, а также 500 млн евро на удаление грязи в пострадавших районах и 200 млн евро на помощь фермерам.

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Санчес также сообщил, что правительство выделит 150 домов или квартир в пострадавших районах или вблизи них пострадавшим семьям, а также 25 млн евро на покупку жилья.

Более 220 человек погибли после того, как проливные дожди 29 октября вызвали масштабное стихийное бедствие.

Валенсия после смертоносных наводнений попросила центральное правительство о 31 млрд евро помощи.

По меньшей мере 89 человек еще считаются пропавшими без вести после смертоносного наводнения.

В 2024 году в Испании зафиксировали наибольшее количество осадков в октябре за всю историю наблюдений.