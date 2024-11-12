В Германии после распада коалиции вырос рейтинг "АдГ", поддержка Шольца просела

Один из последних соцопросов в Германии после распада "светофорной коалиции" показал рост рейтингов большинства партий, из которых больше всего выиграла ультраправая "Альтернатива для Германии".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

Опрос INSA, проводившийся в последние несколько дней, показал, что поддержка СДПГ Олафа Шольца остается на том же уровне, что и на предыдущей неделе – 15,5%. Это на полтора процентных пункта меньше, чем по состоянию на конец октября.

Оппозиционный ХДС нарастил поддержку на 0,5 процентных пункта до 32,5% и является лидером рейтинга.

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По сравнению с октябрем, больше всего нарастила рейтинг ультраправая "АдГ" – на полтора процентных пункта. Сейчас поддержка партии составляет 19,5%, а ее лидер Алис Вайдель среди известных политиков поднялась в рейтингах с 17-го на 14-е место (но ее коллега Тино Хрупалла – на последнем 20-м).

Поддержка "Зеленых" выросла на один процентный пункт и составляет 11,5%.

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Свободные демократы, которые до недавнего времени были под риском вообще не пройти в парламент, по результатам опроса имеют поддержку на уровне 5% – именно столько составляет проходной барьер. Это означает, что их выход из коалиции сыграл им на руку.

В рейтинге политиков действующий канцлер Олаф Шольц оказался на предпоследнем из 20 мест, потеряв еще один процентный пункт по сравнению с давним опросом.

Шольца опережает уволенный им с поста министра финансов лидер свободных демократов Кристиан Линднер, а также солидеры "Зеленых" Роберт Хабек и Анналена Бербок, которые имеют в этом рейтинге 15-е и 17-е место соответственно.

На первом месте по популярности среди политиков оказался министр обороны, социал-демократ Борис Писториус. Он даже нарастил отрыв от других политиков на два процентных пункта и опережает Шольца на 20 пунктов с 53,1%.

Первая пятерка самых популярных политиков Германии bild

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца начали раздаваться открытые призывы к канцлеру не баллотироваться на пост повторно, а позволить своему однопартийцу, министру обороны Борису Писториусу стать кандидатом в канцлеры.

Также опросы свидетельствуют, что более половины немцев выступают за скорые досрочные выборы.

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