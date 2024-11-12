Сибига на два дня едет в Брюссель для ряда переговоров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в течение 12-13 ноября будет находиться в Брюсселе, где проведет ряд переговоров.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Визит Сибиги продлится 12-13 ноября. Во время него планируется ряд двусторонних переговоров с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО, кандидатами на должности еврокомиссаров, депутатами Европарламента и "ключевыми союзниками Украины".

"Ключевыми темами переговоров станут укрепление военной поддержки Украины, продвижение нашего государства к вступлению в ЕС и НАТО, пути обеспечения долгосрочной евроатлантической безопасности по итогам президентских выборов в США. Министр уделит особое внимание решениям союзников в рамках "плана победы" и важности достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе "формулы мира", – отметили в объявлении.

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Напомним, на днях Андрей Сибига провел телефонные разговоры с главой МИД Нидерландов, а также "проблемной" Словакии.

Во вторник в Европарламенте завершаются заседания, на которых заслушивали каждого из кандидатов на должности еврокомиссаров в новом составе Еврокомиссии. Среди прочих, во вторник заслушали экс-премьера Эстонии Каю Каллас, которая должна возглавить внешнеполитическую службу ЕС.