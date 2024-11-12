В Испании после смертоносных наводнений объявили новое штормовое предупреждение

Испанская метеорологическая служба AEMET выпустила новое штормовое предупреждение для большей части страны на период со вторника по четверг – через две недели после того, как дожди и наводнения унесли жизни более 220 человек.

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях третьего, а в некоторых случаях и второго уровня было выпущено для некоторых районов провинции Валенсия, Балеарских островов в Средиземном море, а также для районов Галисии, Каталонии и Андалусии.

В понедельник в провинции Альмерия в Андалусии прошли сильные дожди и наводнения, в связи с чем мэр небольшого прибрежного городка Баланегра Нурия Родригес выразила беспокойство.

Реклама:

"У всех нас в памяти до сих пор стоят образы Валенсии", – сказала она.

В то же время синоптик Моника Лопес отметила, что не ожидает, что новые штормы будут такими же сильными, как те, что накрыли Валенсию две недели назад.

В Испании более 220 человек погибли после того, как проливные дожди 29 октября вызвали масштабное стихийное бедствие, по меньшей мере 89 человек еще считаются пропавшими без вести.

Валенсия после смертоносных наводнений попросила центральное правительство о 31 млрд евро помощи.

В 2024 году в Испании зафиксировали наибольшее количество осадков в октябре за всю историю наблюдений.