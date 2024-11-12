Парламент Норвегії перепросив перед корінними народами за примусову асиміляцію

Норвезький парламент – Стортинг – ухвалив рішення про беззастережне вибачився перед меншинами та корінними народами за понад столітню політику примусової асиміляції, або норвегізації.

Відповідну заяву парламент Норвегії поширив у вівторок, 12 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Рішенню Стортингу передували рекомендації Комісії з питань правди і примирення, яка розслідувала роль влади в асиміляції корінних народів і меншин – саамів, квенів і лісових фінів.

Комісія рекомендувала, окрім вибачення з боку парламенту, створити центр для примирення, а також вкластись у підтримку мов корінних народів і національних меншин.

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В ухваленій у вівторок резолюції парламент Норвегії висловлює "найглибший жаль стосовно зловживань, які спричинила політика норвегізації для саамів, квенів/норвезьких фінів та лісових фінів".

Рішення підтримала більшість норвезьких законодавців, за винятком правої Партії прогресу, яка проголосувала проти, у присутності представників саамів, квенів і лісових фінів, а також Комісії з питань правди і примирення.

Політика норвегізації діяла ще у XVIII столітті, а з 1851-го стала офіційною та передбачала створення державних шкіл-інтернатів, що забороняли мови меншин, і примусове переселення цілих сіл.

Деякі заходи були поступово скасовані в 1960-х роках, але значна їх частина продовжувала діяти і в 1980-х.

Улітку повідомлялось, що саамський парламент Норвегії вирішив судитися з державою через рішення, наслідком якого стане поява вітрових електростанцій у зоні їхніх інтересів, вважаючи, що у цьому процесі їхньою думкою не поцікавилися належним чином.