Парламент Норвегии извинился перед коренными народами за принудительную ассимиляцию

Норвежский парламент – Стортинг – принял решение о безоговорочном извинении перед меньшинствами и коренными народами за более чем столетнюю политику принудительной ассимиляции, или норвегизации.

Соответствующее заявление парламент Норвегии распространил во вторник, 12 ноября, сообщает "Европейская правда".

Решению Стортинга предшествовали рекомендации Комиссии по вопросам правды и примирения, которая расследовала роль власти в ассимиляции коренных народов и меньшинств – саамов, квенов и лесных финнов.

Комиссия рекомендовала, кроме извинений со стороны парламента, создать центр для примирения, а также вложиться в поддержку языков коренных народов и национальных меньшинств.

Реклама:

В принятой во вторник резолюции парламент Норвегии выражает "глубочайшее сожаление относительно злоупотреблений, которые вызвала политика норвегизации для саамов, квенов/норвежских финнов и лесных финнов".

Решение поддержало большинство норвежских законодателей, за исключением правой Партии прогресса, которая проголосовала против, в присутствии представителей саамов, квенов и лесных финнов, а также Комиссии по вопросам правды и примирения.

Политика норвегизации действовала еще в XVIII веке, а с 1851-го стала официальной и предусматривала создание государственных школ-интернатов, запрещавших языки меньшинств, и принудительное переселение целых деревень.

Некоторые меры были постепенно отменены в 1960-х годах, но значительная их часть продолжала действовать и в 1980-х.

Летом сообщалось, что саамский парламент Норвегии решил судиться с государством из-за решения, следствием которого станет появление ветровых электростанций в зоне их интересов, считая, что в этом процессе их мнением не поинтересовались должным образом.