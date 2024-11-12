Президент Німеччини погодився з датою дострокових виборів

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр схвалив дату дострокових парламентських виборів, які мають відбутись 23 лютого 2025 року.

Про це оголосила канцелярія німецького президента, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок Штайнмаєр прийняв лідерів парламентських фракції з керівної коаліції Рольфа Мютценіха (СДПН), Брітту Гассельманн і Катаріну Дрьоге ("зелені"), а також лідера опозиційного ХДС Фрідріха Мерца.

За підсумками зустрічі Штайнамєр привітав той факт, що парламентські фракції погодили дату голосування за вотум довіри уряду в Бундестазі 16 грудня.

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"Федеральний президент дав зрозуміти, що у випадку, якщо Бундестаг висловить недовіру федеральному канцлеру, він швидко ухвалить рішення про розпуск парламенту", – йдеться у заяві канцелярії.

Крім того, як зазначено, Штайнмаєр "вважає 23 лютого 2025 року реалістичною датою нових виборів".

"Федеральний президент також закликав усі парламентські групи відповідально та спільно обговорити, які законодавчі пропозиції ще можуть бути реалізовані в цей законодавчий період, щоб забезпечити внутрішню та зовнішню безпеку Німеччини", – підкреслили у канцелярії.

Нагадаємо, політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Після розпаду коаліції Шольц спершу назвав 15 січня датою проведення голосування за вотум довіри до його уряду меншості. Однак нещодавно він заявив, що готовий провести голосування до Різдва.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.