В Германию с начала года вернулись 4600 искателей убежища, несмотря на запрет на въезд

За первые девять месяцев этого года более 4600 искателей убежища, чьи заявки были отклонены, вернулись в Германию, несмотря на существующий запрет на въезд.

Это следует из ответа Министерства внутренних дел на запрос независимого депутата Бундестага Маттиаса Хельфериха, который попал в распоряжение Welt, передает "Европейская правда".

Согласно ему, до 30 сентября 2024 года в Германию въехали всего 4 614 человек, несмотря на существующий запрет на въезд. За этот же период было депортировано 14 718 искателей убежища.

Больше всего людей, прибывших в страну, было из Афганистана (443). Республика Молдова заняла второе место с 431 лицом, которые въехали в Германию, несмотря на существующий запрет на въезд, за ней следует Сирия, где их количество составило 385 человек.

Реклама:

"Вероятность того, что люди снова совершат преступления, когда вернутся в страну, очень высока. Во время повторного въезда они фактически становятся правонарушителями и поэтому должны быть задержаны", – сказал председатель Немецкого полицейского союза Райнер Вендт.

Он также видит необходимость действий относительно продолжительности запрета на повторный въезд (максимум пять лет). "Мы считаем, что это должно быть не менее 10 лет... И тогда мы должны искать людей с ордерами на арест здесь в течение этого времени, чтобы мы могли арестовать их, когда они снова въезжают в страну", – сказал он.

Запреты на въезд и проживание удаляются из Центрального реестра иностранцев после периода блокировки, который обычно составляет пять лет. Это означает, что власти не всегда могут определить, является ли мигрант нелегальным репатриантом или нет. На это также указывает ответ министерства. Информация является "только с ограниченной достоверностью".

Как сообщалось, в Германии в этом году зафиксировали значительный рост числа проведенных депортаций лиц, которые не получили разрешения на пребывание в стране.

Также стоит отметить, что в Германии с 16 сентября возобновили проверки на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Бельгией, Нидерландами и Данией.

Выборочные проверки действуют на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией с середины октября 2023 года, а на немецко-австрийской границе они были введены еще осенью 2015 года.

Эти шаги являются частью более широких изменений в Германии в отношении нелегальной миграции. Больше о них – в статье Чужакам больше не рады: как Берлин меняет политику в сфере миграции и пострадают ли украинцы.