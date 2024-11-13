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Прем'єр Молдови про виявлені дрони РФ: Поки в Україні війна, ми під ризиком

Новини — Середа, 13 листопада 2024, 16:46 — Ірина Кутєлєва

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, коментуючи інциденти з падінням на території країни російських дронів, закликав до посилення обороноздатності.

Його заяву наводить New TV, повідомляє "Європейська правда".

Речан зазначив, що Молдова перебуватиме у зоні ризику, доки триватиме розв’язана РФ війна проти України.

"Поки в Україні тривають військові дії, ми схильні до ризику того, що фрагменти безпілотників або дрони можуть потрапити на територію Республіки Молдова. Для цього нам необхідно зміцнити наші можливості з виявлення цих дронів і їх нейтралізації", – сказав він.

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У неділю, 10 листопада, в країні виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах. Після цього Міністерство закордонних справ Молдови вручило послу Росії ноту протесту.

Згодом на околиці села Кошерниця молдовські правоохоронці виявили третій дрон.

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Молдова Війна з РФ
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