Премьер Молдовы о дронах РФ: Пока в Украине война, мы – в зоне риска

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан, комментируя инциденты с падением на территории страны российских дронов, призвал к усилению обороноспособности.

Его заявление приводит New TV, сообщает "Европейская правда".

Речан отметил, что Молдова будет находиться в зоне риска, пока будет продолжаться развязанная РФ война против Украины.

"Пока в Украине продолжаются военные действия, мы подвержены риску того, что фрагменты беспилотников или дроны могут попасть на территорию Республики Молдова. Для этого нам необходимо укрепить наши возможности по обнаружению этих дронов и их нейтрализации", – сказал он.

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В воскресенье, 10 ноября, в стране обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах. После этого Министерство иностранных дел Молдовы вручило послу России ноту протеста.

Впоследствии на окраине села Кошерница молдовские правоохранители обнаружили третий дрон.