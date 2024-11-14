МЗС Люксембургу запевнило у пріоритетності України під час головування в Раді Європи

Люксембург забезпечить, щоб Рада Європи продовжувала використовувати свій досвід для підтримки України та мільйонів людей, які постраждали від російсько-української війни.

У цьому запевнив глава МЗС країни Ксав'є Беттель, пише "Європейська правда" із посиланням на повідомлення пресслужби Ради Європи.

13 листопада Люксембург перебрав на себе ротаційне головування в Комітеті міністрів Ради Європи від Литви на зустрічі представників 46 країн-членів організації.

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Віцепрем'єр і міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель запевнив у тому, що "неухильна прихильність Люксембургу до України буде основою його головування в Раді Європи".

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За словами Беттеля, Люксембург забезпечить, "щоб Рада Європи продовжувала надавати свою експертизу в розпорядження України та мільйонів людей, які постраждали від конфлікту, зосереджуючись, насамперед, на неприйнятті безкарності за злочини, скоєні в Україні".

На зустрічі представників 46 країн Ради Європи міністр також назвав інші напрямки своєї програми, серед яких: верховенство права й демократії та відстоювання спільної політики як ключового важеля протидії загрозам в Європі.

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У березні українське Міноборони після засідання у форматі "Рамштайн" повідомило про приєднання Люксембургу до "артилерійської коаліції", яку очолюють Франція і Німеччина.

На початку жовтня писали, що до "коаліції дронів" долучився Люксембург, ставши сімнадцятою країною, яка підтримала цю ініціативу.