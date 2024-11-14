МИД Люксембурга заверил в приоритетности Украины во время председательства в Совете Европы
Новости — Четверг, 14 ноября 2024, 09:27 —
Люксембург обеспечит, чтобы Совет Европы продолжал использовать свой опыт для поддержки Украины и миллионов людей, пострадавших от войны.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сайт Совета Европы.
13 ноября Люксембург взял на себя ротационное председательство в Комитете министров Совета Европы, которое перешло от Литвы, на встрече представителей 46 стран-членов организации.
Вице-премьер и министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заверил в том, что "неуклонная приверженность Люксембурга к Украине будет основой его председательства в Совете Европы".
"Он обеспечит, чтобы Совет Европы продолжал предоставлять свою экспертизу в распоряжение Украины и миллионов людей, пострадавших от конфликта, сосредотачиваясь, прежде всего, на неприятии безнаказанности за преступления, совершенные в Украине", – акцентировал он.
На встрече представителей 46 стран Совета Европы он также назвал другие направления своей программы, среди которых: верховенство права и демократии и отстаивание общей политики как ключевого рычага противодействия угрозам в Европе.
В марте украинское Минобороны после заседания в формате "Рамштайн" сообщило о присоединении Люксембурга к "артиллерийской коалиции", которую возглавляют Франция и Германия.
В начале октября писали, что к Коалиции дронов присоединился Люксембург, став семнадцатой страной, поддержавшей эту инициативу.