В Финляндии задержали мужчину по подозрению в распространении большого количества наркотиков

Центральная криминальная полиция Финляндии (ЦКП) подозревает мужчину в распространении большого количества наркотиков в стране.

Об этом написала национальная телерадиовещательная компания Yle, передает "Европейская правда".

Как передает компания, ЦКП подозревает мужчину литовского происхождения в распространении большого количества наркотиков в Финляндии.

Мужчину подозревают в распространении наркотиков из комнаты в отеле, где он остановился во время своего пребывания в Финляндии.

Реклама:

Журналисты отметили, что среди прочего, полиция изъяла пять килограммов метамфетамина, 46,5 килограммов каннабиса, 51 килограмм гашиша и девять килограммов кокаина.

Центральная криминальная полиция подозревает мужчину в совершении трех наркопреступлений при отягчающих обстоятельствах.

ЦКП подозревает, что преступления были совершены в период с июля по август 2024 года. Сейчас мужчина находится под стражей.

В конце октября писали, что в таможенной службе Финляндии отметили заметный рост объемов перехваченных партий каннабиса по сравнению с предыдущими годами.

В том же месяце на юге Норвегии провели крупную операцию против сети наркоторговцев, задержали в общей сложности 19 человек.