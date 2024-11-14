Министр обороны Греции подтвердил планы закрыть десятки военных баз

Объявив о начале масштабного обновления Вооруженных сил, министр обороны Греции Никос Дендиас в четверг подтвердил планы закрытия десятков военных баз по всей стране и перехода к "гибким подразделениям".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Дендиас представил ключевые параметры программы реформирования министерства, которая имеет целью модернизировать Вооруженные силы страны путем отказа от устаревших структур и практик, а также улучшить их способность реагировать на современные вызовы.

"Мы продолжаем закрытие 137 баз, имея целью завершить это до 2025 года", – сказал Дендиас на брифинге в Постоянном комитете парламента по вопросам национальной обороны и иностранных дел.

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По его словам, такой стране, как Греция нет смысла иметь 800 баз – даже больше, чем у США.

"Но я знаю, что означает закрытие военных баз, и мне нужна поддержка", – добавил Дендиас, имея в виду ожидаемую негативную реакцию против этой схемы, особенно со стороны депутатов и местных властей в районах, где местная экономика в значительной степени зависит от баз.

"Мы переходим к гибким, многолюдным подразделениям. Сейчас у нас есть подразделения в Евросе, которые заполнены менее чем на 30%, и подразделение на Пелопоннесе, которое заполнено на 130%", – сказал он о противоречивом плане закрытия военных баз.

Ранее Никос Дендиас объявил о планах реформирования греческого военного резерва.

Напомним, Греция отклонила запрос Эстонии, Латвии и Литвы на отправку своих истребителей для участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства, ссылаясь на свои текущие обязательства на Балканах.