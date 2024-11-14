Як Німеччина втрачає канцлера і чи підважить наступник Шольца допомогу Україні

Німеччина входить у гарячу виборчу кампанію.

6 листопада розвалилася урядова коаліція партій. Близько тижня боротьба йшла не за збереження коаліції та уряду, а щодо того, коли саме повинні пройти дострокові вибори.

Оголошене Шольцом рішення таке: 16 грудня парламент розгляне вотум довіри до уряду. Після того, як Бундестаг відмовить у довірі уряду меншості, 23 лютого німці підуть на виборчі дільниці, щоб обрати новий парламент та нову федеральну владу.

У цю кампанію канцлер Шольц заходить із, м’яко кажучи, слабкими позиціями.

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Його однопартійці все гучніше говорять про потребу замінити його на більш популярного лідера, сам Шольц не підтримує цю ідею.

Про ситуацію, у якій опинився канцлер Німеччини, і чи є в нього шанси зберегти владу, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Усі проти канцлера: як Німеччина стрімко йде до виборів та хто може замінити Олафа Шольца. Далі – стислий її виклад.

Ім’я потенційного наступника, а отже, конкурента Шольца добре відоме українцям. Це – міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

У понеділок двоє провідних соціал-демократів із Гамбурга – міста, в якому зростав Шольц та в якому сім років був мером, – закликали канцлера поступитися.

Мотиви однопартійців очевидні – вони не можуть бути задоволені перебігом подій.

Якщо виходити з чинних рейтингів, Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) "світить" третє місце на виборах після ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (майже 20%). А безумовний лідер симпатій – консерватори з Християнсько-демократичного союзу (останні рейтинги обіцяють ХДС понад 32%).

На думку гамбурзьких однопартійців канцлера, Пісторіус "може передати нову впевненість, адже виступає за дії та чіткі заяви".

У наступні дні ще кілька політиків з різних регіонів публічно підтримали заміну Шольца на Пісторіуса.

Високий рівень схвалення Пісторіуса тримається з часу його призначення у січні 2023 року.

Це частково пояснюють тим, що Пісторіусу досі вдавалося залишатися осторонь великих скандалів. Він також майже не втручався в коаліційні суперечки й виборці не ідентифікують його як частину "неробочої" коаліції, що розвалилася.

Натомість Пісторіус дотримувався чіткої комунікації в оборонній політиці, кажучи, що Німеччина повинна бути готовою до війни.

Від нього також лунала більш рішуча риторика щодо підтримки України.

Але попри рейтингову перевагу міністра оборони, не можна вважати, що його лідерство у списку партії є вирішеним питанням.

Питання у тому, що у Пісторіуса поки немає публічних прихильників у керівництві партії.

І це – попри те, що пересічні однопартійці підтримують таку заміну: за даними опитувань, майже 60% прихильників СДПН хочуть бачити кандидатом у канцлери Пісторіуса і лише 30% – Шольца.

А поки Шольц залишається кандидатом, стає дедалі очевиднішим, що на нього чекає дуже непроста кампанія.

Атмосфера, яка супроводжувала баталії за дати та виступ Шольца у середу в Бундестазі, свідчить, що кампанія буде для канцлера нещадною.

У стінах парламенту йому довелося вислухати і від колишніх союзників, і від опозиції, що "жоден уряд не розколював країну глибше" та що саме Шольц "спровокував розрив коаліції".

Загалом, усе йде до того, що Шольц навряд чи очолить наступний уряд.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Усі проти канцлера: як Німеччина стрімко йде до виборів та хто може замінити Олафа Шольца.