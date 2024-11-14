Как Германия теряет канцлера и подорвет ли преемник Шольца помощь Украине

Германия входит в горячую избирательную кампанию.

6 ноября развалилась правительственная коалиция партий. Около недели борьба шла не за сохранение коалиции и правительства, а относительно того, когда именно должны пройти досрочные выборы.

Объявленное канцлером Олафом Шольцом решение таково: 16 декабря парламент рассмотрит вотум доверия правительству. После того, как Бундестаг откажет в доверии правительству меньшинства, 23 февраля немцы пойдут на избирательные участки, чтобы избрать новый парламент и новую федеральную власть.

В эту кампанию канцлер Шольц заходит с, мягко говоря, слабыми позициями.

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Его однопартийцы все громче говорят о необходимости заменить его на более популярного лидера, сам Шольц не поддерживает эту идею.

О ситуации, в которой оказался канцлер Германии, и есть ли у него шансы сохранить власть, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Все против канцлера: как Германия быстро идет к выборам и кто может сменить Олафа Шольца. Далее – краткое ее изложение.

Имя потенциального преемника, а следовательно, конкурента Шольца хорошо известно украинцам. Это – министр обороны Германии Борис Писториус.

В понедельник двое ведущих социал-демократов из Гамбурга – города, в котором рос Шольц и в котором семь лет был мэром, – призвали канцлера уступить.

Мотивы однопартийцев очевидны – они не могут быть довольны ходом событий.

Если исходить из действующих рейтингов, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) "светит" третье место на выборах после ультраправой "Альтернативы для Германии" (почти 20%). А безусловный лидер симпатий – консерваторы из Христианско-демократического союза (последние рейтинги обещают ХДС более 32%).

По мнению гамбургских однопартийцев канцлера, Писториус "может передать новую уверенность, ведь выступает за действия и четкие заявления".

В последующие дни еще несколько политиков из разных регионов публично поддержали замену Шольца на Писториуса.

Высокий уровень одобрения Писториуса держится со времени его назначения в январе 2023 года.

Это частично объясняют тем, что Писториусу до сих пор удавалось оставаться в стороне от крупных скандалов. Он также почти не вмешивался в коалиционные споры и избиратели не идентифицируют его как часть "нерабочей" коалиции, которая развалилась.

Зато Писториус придерживался четкой коммуникации в оборонной политике, говоря, что Германия должна быть готова к войне.

От него также звучала более решительная риторика по поддержке Украины.

Но несмотря на рейтинговое преимущество министра обороны, нельзя считать, что его лидерство в списке партии является решенным вопросом.

Вопрос в том, что у Писториуса пока нет публичных сторонников в руководстве партии.

И это – несмотря на то, что рядовые однопартийцы поддерживают такую замену: по данным опросов, почти 60% сторонников СДПГ хотят видеть кандидатом в канцлеры Писториуса и лишь 30% – Шольца.

А пока Шольц остается кандидатом, становится все более очевидным, что ему предстоит очень непростая кампания.

Атмосфера, которая сопровождала баталии за даты и выступление Шольца в среду в Бундестаге, свидетельствует, что кампания будет для канцлера беспощадной.

В стенах парламента ему пришлось выслушать и от бывших союзников, и от оппозиции, что "ни одно правительство не раскалывало страну глубже" и что именно Шольц "спровоцировал разрыв коалиции".

В общем, все идет к тому, что Шольц навряд ли возглавит следующее правительство.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Все против канцлера: как Германия быстро идет к выборам и кто может сменить Олафа Шольца.