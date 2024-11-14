Как Германия теряет канцлера и подорвет ли преемник Шольца помощь Украине
Новости — Четверг, 14 ноября 2024, 17:00 —
Германия входит в горячую избирательную кампанию.
6 ноября развалилась правительственная коалиция партий. Около недели борьба шла не за сохранение коалиции и правительства, а относительно того, когда именно должны пройти досрочные выборы.
Объявленное канцлером Олафом Шольцом решение таково: 16 декабря парламент рассмотрит вотум доверия правительству. После того, как Бундестаг откажет в доверии правительству меньшинства, 23 февраля немцы пойдут на избирательные участки, чтобы избрать новый парламент и новую федеральную власть.
В эту кампанию канцлер Шольц заходит с, мягко говоря, слабыми позициями.
Его однопартийцы все громче говорят о необходимости заменить его на более популярного лидера, сам Шольц не поддерживает эту идею.
О ситуации, в которой оказался канцлер Германии, и есть ли у него шансы сохранить власть, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Все против канцлера: как Германия быстро идет к выборам и кто может сменить Олафа Шольца. Далее – краткое ее изложение.
Имя потенциального преемника, а следовательно, конкурента Шольца хорошо известно украинцам. Это – министр обороны Германии Борис Писториус.
В понедельник двое ведущих социал-демократов из Гамбурга – города, в котором рос Шольц и в котором семь лет был мэром, – призвали канцлера уступить.
Мотивы однопартийцев очевидны – они не могут быть довольны ходом событий.
Если исходить из действующих рейтингов, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) "светит" третье место на выборах после ультраправой "Альтернативы для Германии" (почти 20%). А безусловный лидер симпатий – консерваторы из Христианско-демократического союза (последние рейтинги обещают ХДС более 32%).
По мнению гамбургских однопартийцев канцлера, Писториус "может передать новую уверенность, ведь выступает за действия и четкие заявления".
В последующие дни еще несколько политиков из разных регионов публично поддержали замену Шольца на Писториуса.
Высокий уровень одобрения Писториуса держится со времени его назначения в январе 2023 года.
Это частично объясняют тем, что Писториусу до сих пор удавалось оставаться в стороне от крупных скандалов. Он также почти не вмешивался в коалиционные споры и избиратели не идентифицируют его как часть "нерабочей" коалиции, которая развалилась.
Зато Писториус придерживался четкой коммуникации в оборонной политике, говоря, что Германия должна быть готова к войне.
От него также звучала более решительная риторика по поддержке Украины.
Но несмотря на рейтинговое преимущество министра обороны, нельзя считать, что его лидерство в списке партии является решенным вопросом.
Вопрос в том, что у Писториуса пока нет публичных сторонников в руководстве партии.
И это – несмотря на то, что рядовые однопартийцы поддерживают такую замену: по данным опросов, почти 60% сторонников СДПГ хотят видеть кандидатом в канцлеры Писториуса и лишь 30% – Шольца.
А пока Шольц остается кандидатом, становится все более очевидным, что ему предстоит очень непростая кампания.
Атмосфера, которая сопровождала баталии за даты и выступление Шольца в среду в Бундестаге, свидетельствует, что кампания будет для канцлера беспощадной.
В стенах парламента ему пришлось выслушать и от бывших союзников, и от оппозиции, что "ни одно правительство не раскалывало страну глубже" и что именно Шольц "спровоцировал разрыв коалиции".
В общем, все идет к тому, что Шольц навряд ли возглавит следующее правительство.
Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Все против канцлера: как Германия быстро идет к выборам и кто может сменить Олафа Шольца.